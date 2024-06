Pisciotta, auto si mette in movimento da sola e rischia di finire in mare

Momenti di paura questa mattina a Pisciotta. Un’auto ha rischiato di finire in mare, nelle acque del porto. Stando alle prime ricostruzioni un uomo aveva lasciato la sua Fiat Uno in sosta, poi era uscito in barca. Possibile che abbia dimenticato di inserire il freno a mano o che lo stesso risultasse guasto.

Auto rischia di finire in mare nel porto di Pisciotta

Fatto sta che l’auto si è messa in movimento da sola ed è arrivata fino al bordo della banchina, rischiando di finire in mare. Per fortuna la vettura è stata bloccata da una barca ormeggiata in porto, parzialmente sospesa nel vuoto

Sul posto gli agenti della polizia municipale per accertare quanto accaduto. Necessario l’intervento di un altro mezzo per trainare nuovamente l’auto sulla strada.