Pisciotta aderisce alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento: un evento per sensibilizzare e informare

Giovedì 25 luglio 2024 si celebra la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento (World Drowning Prevention Day), un’iniziativa promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per sensibilizzare sul tema degli annegamenti e diffondere strategie di prevenzione.

In Italia, tutte le località insignite della Bandiera Blu hanno deciso di dedicare la giornata ad attività di informazione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di ridurre il numero di incidenti in acqua e salvare vite umane.

Pisciotta aderisce alla giornata della Prevenzione dell’Annegamento

Anche il Comune di Pisciotta aderisce all’iniziativa, con un evento che si terrà alle ore 10.30 sulla spiaggia Bandiera Blu Località Gabella.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Ufficio Circondariale Marittimo, la Società Nazionale di Salvamento, la Lega Navale Sezione di Pisciotta, l’Associazione Misericordia, l’Associazione Atlantis 27, il Cnsas Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Rescue Life e la Cooperativa Sociale di Produzione e Lavoro San Pio, avrà come focus la prevenzione degli annegamenti.

Durante la mattinata, la Società Nazionale di Salvamento, insieme alle altre associazioni partecipanti, distribuirà un decalogo con consigli utili per prevenire gli annegamenti. Seguirà una simulazione di soccorso in mare di un malcapitato con un principio di annegamento, per mostrare al pubblico le corrette procedure di intervento in caso di emergenza.

L’amministrazione comunale di Pisciotta invita tutta la cittadinanza a partecipare all’evento per conoscere i rischi legati agli annegamenti e imparare come prevenirli.