Bandiera Blu 2024, al via l’iter per l’assegnazione del riconoscimento. Comuni del Cilento a Roma

Al via la campagna Bandiera Blu per l’anno 2024. Come consuetudine, alla fine di ottobre si tiene l’incontro tecnico che segna l’avvio della nuova campagna, con l’invito a partecipare ai Comuni già Bandiera Blu e a tutti quei comuni che hanno iniziato o stanno iniziando il percorso di sostenibilità impostato al miglioramento continuo del Programma internazionale Bandiera Blu della FEE – Foundation for Environmental Education.

L’incontro

L’incontro tecnico si è svolto ieri presso la sede della Regione Lazio, alla presenza di oltre 300 rappresentanti di altrettante Amministrazioni comunali. Sono stati affrontati tutti i temi del Programma e le novità per il 2024. Il focus di approfondimento, in particolare, è stato dedicato quest’anno al tema dell’accessibilità nel turismo, grazie all’intervento all’incontro di Anna Grazia Laura, Presidente di Enat (European Network for Accessible Tourism), partner a livello internazionale di Bandiera Blu.

“Continua il nostro impegno ad affiancare i Comuni nel percorso verso una reale transizione ecologica – ha dichiarato il Presidente della FEE Italia Claudio Mazza – consapevoli che una scelta di campo sia necessaria già a livello di amministrazione locale. Da oltre trentancinque anni Bandiera Blu fa la differenza su temi fondamentali quali le acque, la depurazione, l’efficienza energetica, i servizi, l’economia locale, il patrimonio culturale e naturale, l’istruzione. Il compito che la fondazione FEE Italia porta avanti è guidare i Comuni in piccoli e concreti passi che segnano il cambiamento per l’intera cittadinanza e si impongano come stili di comportamento consolidati e di esempio. La questione dell’accessibilità nel turismo è uno degli esempi della grande attenzione che sempre poniamo alle sfide della società”.

Il questionario

Nel Questionario Bandiera Blu 2024 sul quale i Comuni sono chiamati a lavorare, è stata inserita una nuova indicazione per sollecitare a livello locale sul tema delle comunità energetiche rinnovabili.

Dopo l’incontro tecnico, i Comuni che svolgono il percorso del Programma Bandiera Blu potranno inviare la documentazione necessaria per accedere alla valutazione della Commissione nazionale e internazionale Bandiera Blu. I Comuni che otterranno il riconoscimento internazionale saranno annunciati durante la conferenza di maggio 2024.

I comuni del Cilento

A Roma erano presenti ieri anche i rappresentanti dei comuni del Cilento. Nel 2023 hanno ottenuto premio assegnato per qualità delle acque e dei servizi Capaccio Paestum (Varolato, Laura, Casina d’Amato, Licinella, Torre di Paestum, Foce Acqua dei Ranci), Agropoli (Lungomare San Marco, Porto, Trentova), Castellabate (Lago, Tresino, Marina Piccola, Pozzillo, San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro), Montecorice (San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello), Pollica (Acciaroli e Pioppi), Casal Velino (Lungomare, Isola, Dominella, Torre), Ascea (Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea), Pisciotta (Ficaiola, Torraca, Gabella, Pietracciaio, Fosso della Marina, Marina Acquabianca), Centola (Marinella, Le Saline, Le Dune, Porto), Vibonati (Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto), Camerota (Cala Finocchiara, San Domenico), Ispani (Ortoconte e Capitello) e San Mauro Cilento (Mezzatorre).