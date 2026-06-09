Piana del Sele, blitz dei Carabinieri nei campi: sospesa un’attività, tre aziende irregolari e multe per 25mila euro

Continuano serrati i controlli del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno al fine di tutelare i lavoratori, con particolare riguardo al settore agricolo, prevenendo e reprimendo fenomeni riconducibili allo sfruttamento del lavoro.

Anche al di fuori delle task force, i militari del Nil di Salerno continuano ad operare nei campi, in questo caso della Piana del Sele, mantenendo alta l’attenzione sulla verifica del rispetto delle norme giuslavoristiche e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I numeri del blitz: irregolarità diffuse e un’attività sospesa

Sono state 4 le aziende agricole controllate nei giorni 27/05 e 3/06 nella Piana del Sele, di cui:

3 riscontrate come irregolari;

riscontrate come irregolari; 1 sospesa per gravi carenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Su un totale di 147 posizioni lavorative controllate, ben 131 sono risultate irregolari. Tra le violazioni più frequenti emerse durante le ispezioni figurano:

Mancanza di visite mediche per verificare l’idoneità alla mansione;

Assenza di corsi di formazione sulla sicurezza;

Mancanza del titolo idoneo per la guida dei trattori.

Maxi sanzioni e provvedimenti

A seguito degli accertamenti sono state comminate ammende per euro 22.858,00 e una sanzione amministrativa per euro 2.500,00 connessa alla sospensione dell’attività imprenditoriale. Il provvedimento di sospensione è scattato a causa della totale assenza del Documento Valutazione dei Rischi (DVR), mai elaborato dall’azienda.