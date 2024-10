Piaggine, vandali rovinano segnaletica che indica il cimitero. Presentata denuncia contro ignoti

È stata piegata e rovinata la tabella segnaletica che indica la direzione del cimitero di Piaggine. Non si conosce l’identità di chi ha compiuto tale insensato gesto e non si capisce quale possa essere stata la motivazione che ha spinto ad un’azione simile, con ogni probabilità si tratta di un mero atto di vandalismo.

I fatti

Il danno fatto, seppur irrilevante dal punto di vista economico, ha indignato i cittadini tanto che l’accaduto è stato segnalato alla Polizia Municipale che ha provveduto ad esporre formale denuncia contro ignoti per atto vandalico.

La tabella segnaletica si trova proprio all’incrocio tra la strada comunale e la Strada Provinciale 11D che conduce al cimitero.

Un’indicazione utile specie in questi giorni in cui, in vista delle celebrazioni del 2 novembre, un maggior numero di persone si reca al cimitero per commemorare i propri cari defunti.

Non è la prima volta che a Piaggine si verificano episodi simili: tempo fa fu vandalizzato, sempre da ignoti, il cancello che porta all’area in cui sorge la Cappella del Monte Vivo.