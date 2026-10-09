Piaggine punta sulla sicurezza: approvato il piano di videosorveglianza da 66mila euro

Un nuovo e moderno sistema di videosorveglianza integrata per rafforzare la sicurezza urbana, contrastare i reati predatori e combattere il degrado ambientale nei piccoli centri interni del Cilento. La Giunta Comunale di Piaggine, guidata dal sindaco Renato Pizzolante, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’installazione di una rete di telecamere ad alta tecnologia su tutto il territorio comunale, per un importo complessivo di 66.000,00 euro.

L’iniziativa rientra nelle misure per il finanziamento di sistemi di videosorveglianza urbana previste dal Decreto Interministeriale del 22 aprile 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2026), emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con questo atto, l’amministrazione candida il comune all’accesso ai contributi statali, formalizzando contestualmente lo schema del Patto per l’attuazione della sicurezza urbana da sottoscrivere con la Prefettura di Salerno.

Dettagli tecnici e architettura del progetto

Il progetto, redatto dal responsabile dell’Area Tecnica comunale, l’ingegnere Angelo Monaco (nominato anche Responsabile Unico del Progetto), prevede una struttura tecnologica di ultima generazione suddivisa tra punti di ripresa, ponti radio e centralina di controllo.

Nello specifico, l’infrastruttura tecnologica comprende:

Punti di sorveglianza perimetrali e di contesto: l’installazione di 6 telecamere per la lettura targhe da 5 Megapixel abbinate a 6 telecamere di contesto ad alta risoluzione da 8 Megapixel, complete di apparati periferici outdoor, staffe di fissaggio e switch PoE industriali managed per un totale di 18.200,00 euro.

l’installazione di 6 telecamere per la lettura targhe da 5 Megapixel abbinate a 6 telecamere di contesto ad alta risoluzione da 8 Megapixel, complete di apparati periferici outdoor, staffe di fissaggio e switch PoE industriali managed per un totale di 18.200,00 euro. Punti di rilancio e trasmissione dati: un ponte radio outdoor a 2 moduli con antenne direttive a 19 dBi per la trasmissione del segnale a distanza, per un valore di 2.000,00 euro.

un ponte radio outdoor a 2 moduli con antenne direttive a 19 dBi per la trasmissione del segnale a distanza, per un valore di 2.000,00 euro. Centrale operativa e sala di comando: una postazione di monitoraggio dotata di server NVR con 6 TB di memoria, licenze software gestionali avanzate per 10 canali video e 5 canali LPR (License Plate Recognition), monitor da 32 pollici e postazione PC operatore, per una spesa complessiva di 11.650,00 euro.

Costi dell’opera, posa in opera e impegni del Comune

Il quadro economico preventivato ammonta complessivamente a 66.000,00 euro. Oltre ai 31.850,00 euro destinati alla fornitura hardware e software, il piano prevede 9.800,00 euro per il montaggio, il cablaggio con oltre 1.000 metri di cavi LAN e di alimentazione di tipo antiroditore e le configurazioni. I restanti 24.350,00 euro coprono oneri di sicurezza, spese tecniche, imprevisti e IVA al 22%.

Per accedere ai fondi ministeriali e garantire la piena funzionalità degli impianti, il Comune di Piaggine si è inoltre impegnato a garantire la manutenzione e la continuità operativa del sistema per almeno 5 anni dalla fine dei lavori, stanziando a bilancio la somma di 1.000,00 euro all’anno.

Come evidenziato nel testo del provvedimento, l’obiettivo centrale dell’intervento punta a garantire un controllo capillare: