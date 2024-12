Piaggine: punta alla realizzazione di un invaso. Ecco dove

Il Comune di Piaggine, guidato dal sindaco Renato Pizzolante, intende attivare, insieme all’Azienda Speciale Consortile Acquedotti del Calore Lucano, un processo unitario al fine di candidare a finanziamento presso la Regione Campania il “Progetto definitivo-esecutivo di un intervento realizzato con tecniche di ingegneria naturalistica per la creazione di un invaso in località “Inforcativa”.

Il progetto

L’obiettivo principale del progetto è il mantenimento del massimo livello di invaso per garantire l’approvvigionamento idropotabile dei centri a valle dell’Invaso, tutto ciò avverrebbe mediante la condotta consortile, già esistente e che serve i 12 Comuni, facenti parte dell’Azienda Speciale Acquedotti del Calore Lucano (Piaggine, Valle dell’Angelo, Laurino, Felitto, Magliano Vetere, Giungano, Cicerale, Agropoli, Roscigno, Corleto Monforte, Castel San Lorenzo e Capaccio Paestum) per una popolazione totale di circa 60.000 abitanti, che nel periodo estivo presenta un incremento notevole, raddoppiando totalmente per la presenza di turisti sul intero territorio consortile.

L’Ente ha così stretto un protocollo d’intesa con l’Azienda Speciale Consortile Acquedotti del Calore Lucano che ha manifestato la propria disponibilità a gestire l’opera nel caso di finanziamento e realizzazione in quanto la medesima persegue finalità precipue dello Statuto del Consorzio ed è proposte nell’interesse di tutte le popolazioni servite dall’acquedotto