“Dinamica delle popolazioni da Piaggine a Capaccio Paestum”: presentato il progetto degli studenti del Liceo Piranesi

Presentato questa mattina presso il liceo Piranesi di Capaccio Paestum, il progetto intitolato “Dinamica delle popolazioni da Piaggine a Capaccio Paestum”, approfondisce le tendenze demografiche di vari comuni della regione.

Lo studio ha rivelato che mentre comuni come Capaccio, Albanella e Altavilla stanno registrando una crescita demografica, altri interni come Piaggine, Sacco e Magliano Vetere sono in calo.

Il professor Sorgente ha spiegato: “In sei mesi, abbiamo analizzato lo stato demografico di 22 comuni, principalmente nell’entroterra cilentano. La nostra analisi statistica mostra che le aree più lontane dai principali centri di trasporto, come Capaccio Paestum, tendono ad avere un maggiore calo demografico. Ciò suggerisce che i giovani, in particolare, stanno lasciando l’area a causa della mancanza di opportunità“.