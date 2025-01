Piaggine: opere pubbliche e interventi per la sala polifunzionale. Il punto con il sindaco, Renato Pizzolante

Il Comune di Piaggine, guidato dal sindaco, Renato Pizzolante, ha programmato interventi per opere pubbliche per un importo di oltre venti milioni di euro. Il Comune punta ad effettuare, sia nella parta alta, sia nella parte bassa del paese, degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico che attanaglia il territorio e alcuni di questi già sono stati effettuati.

Gli interventi

Sono diversi i progetti che hanno avuto l’approvazione esecutiva e per cui ora, i tecnici dell’ente, sono a lavoro per intercettare i canali di finanziamento. Tra questi vi è quello di riqualificazione della Sala Polifunzionale Giovanni Vertullo in cui l’amministrazione comunale vorrebbe spostare, dopo i lavori e l’adeguamento degli spazi, gli uffici municipali.

Le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto il comune di Piaggine per incontrare, proprio presso l’Aula Polifunzionale, il sindaco Pizzolante e fare il punto della situazione.