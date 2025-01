Piaggine, Pizzolante: “Dopo la chiusura del Saut stiamo ricostruendo la sanità anche con le Botteghe della Comunità”

Anche Piaggine ha la sua Bottega della Comunità. Una risposta alle esigenze di assistenza della popolazione che, come ricordato durante la cerimonia di apertura della Bottega, dal sindaco Renato Pizzolante, ha già subito la chiusura del Saut.

Un servizio fondamentale anche per le Aree Interne del Cilento

A ricordare l’importanza del servizio per i comuni dell’entroterra cilentano anche Girolamo Auricchio, presidente dell’associazione Aree Interne del Cilento che ha fatto sapere che senza presidi territoriale molti cittadini non avrebbero l’opportunità di recarsi altrove per essere assistiti.

A sottolineare che le Botteghe della Comunità rappresentano un servizio utilissimo anche a decongestionare gli ospedali e i Pronto Soccorso in un periodo di grande emergenza, come si sente dai recenti fatti di cronaca, anche Claudio Mondelli, direttore del Distretto 69 Capaccio – Roccadaspide e Andrea Giannattasio, direttore ammnistrativo dei distretti 69 e 70 ossia Capaccio-Roccadaspide e Vallo della Lucania.