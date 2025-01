Botteghe della Comunità: dal Cilento un valido modello di assistenza

Sarà completata a breve l’apertura delle 27 Botteghe della Comunità presenti in tutti i comuni delle Aree Interne del Cilento, ad esclusione di Roccadaspide e Vallo della Lucania in quanto già sede di Distretto Sanitario e di Ospedale.

Un successo per l’intero territorio

L’iniziativa, realizzata grazie al finanziamento ottenuto dal progetto previsto nell’Accordo di Programma Quadro per le Aree Interne del Cilento Interno, si sta rivelando un successo, un modello di assistenza territoriale su cui in tanti, a livello nazionale, si stanno informando per poterlo attivare anche in altri territori.

Ieri, a Sacco, alla presenza del sindaco Franco Latempa e del presidente dell’Associazione Aree Interne del Cilento Interno, è stata inaugurata la Bottega della Comunità e la giornata ha offerto l’occasione per spiegarne gli aspetti e il funzionamento.

Ai microfoni di InfoCilento il dottore Andrea Giannattasio, direttore amministrativo dell’Asl Salerno, il dottore Claudio Mondelli, direttore del Distretto Sanitario 69 Capaccio – Roccadaspide