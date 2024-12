Piaggine, ok ad un progetto di rigenerazione ambientale

Il Comune di Piaggine, guidato dal sindaco Renato Pizzolante, ha approvato il progetto relativo alla “Riqualificazione e riuso del Patrimonio immobiliare esistente e rigenerazione ambientale e paesistica di aree rurali dismesse lungo il tratto urbano del fiume Calore”.

Le risorse

Per l’intervento in questione, l’Ente aveva ricevuto risorse per la progettazione definitiva ed esecutiva. Il contributo viene dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto fondi agli Enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti.

I lavori

Le opere, che hanno un quadro economico di € 2.432.000,00, riguardano il recupero ambientale – naturalistico del Torrente San Pietro, la riqualificazione Urbana Della Via Lungo Calore, e il recupero ambientale – naturalistico del fiume Calore. L’intervento ora sarà candidato a finanziamento.