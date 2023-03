“Pesce in Festa”: torna la sagra del pescato locale a Casal Velino Marina

Torna, dal 15 al 17 settembre 2023, dopo lo stop forzato a causa del covid, la caratteristica manifestazione popolare del settembre casalvelinese, “Pesce in festa”.

L’evento

Una grande festa del pescato locale che, come di consuetudine, si svolgerà nella cornice del porto di Casal Velino Marina e che vedrà coinvolta buona parte dei pescatori e degli addetti del Porticciolo Turistico.

L’evento, organizzato dall’Associazione Pesce in festa, in collaborazione con la Pro Loco e con le persone del posto, è alla sua ottava edizione.

Stand gastronomici e divertimento

Anche quest’anno protagonista sarà la buona gastronomia mediterranea. Tanti gli stand che delizieranno tutti i palati con deliziosi piatti di pesce preparati al momento, storie di mare, laboratori sull’arte marinara, musica folkloristica, balli e tanto divertimento.

Sarà questa la festa che darà il via ai festeggiamenti settembrini che negli anni hanno caratterizzato il comune cilentano e che si confermano molto apprezzati.

Le proprietà del pesce azzurro

Il pesce azzurro è una componente importante della dieta mediterranea e rappresenta una risorsa alimentare di grande valore per la popolazione del Cilento.

Il pesce azzurro è noto per la sua alta concentrazione di omega-3, acidi grassi essenziali che sono fondamentali per il nostro benessere. Questi acidi grassi sono associati a numerosi benefici per la salute, tra cui la prevenzione di malattie cardiovascolari e l’effetto antinfiammatorio.

Inoltre, il pesce azzurro è una fonte di proteine di alta qualità, vitamine del gruppo B e minerali come il calcio, il ferro e il magnesio. Grazie alle sue proprietà nutritive, il pesce azzurro è considerato un alimento essenziale per mantenere una dieta equilibrata e salutare.