A Vallo della Lucania un incontro dedicato alla Dieta Mediterranea: una serata per promuovere lo stile di vita sano ed equilibrato

ll 16 marzo presso il Palazzo della Cultura di Vallo della Lucania si terrà un evento dedicato alla Dieta Mediterranea e al Sistema Cilento, che rappresenta uno stile di vita incentrato sul benessere personale e sociale.

L’iniziativa è promossa dal Liceo Ginnasio Parmenide con il patrocinio del Comune di Vallo della Lucania e dell’associazione Uniinstrada, conscio del fatto che l’alimentazione riveste un ruolo determinante per garantirsi una vita sana e longeva.

Il programma

La serata sarà suddivisa in due parti: nella prima, i relatori parleranno delle nuove iniziative, anche legislative, riguardanti la Dieta Mediterranea e l’importanza di sviluppare un turismo enogastronomico connesso.

Nella seconda parte, esperti della comunità scientifica, tra cui il dr. Giovanni D’ Arena, il dott. Giuseppe Scarano, il Dr. Carlo Montinaro e il referente del CNR, Marika dello Russo, forniranno dati aggiornati sugli effetti benefici sulla salute di questa dieta.

Il Sistema Cilento

Numerosi studi epidemiologici condotti in tutto il mondo hanno dimostrato come una dieta ispirata ai principi mediterranei possa offrire una protezione importante contro il rischio di ammalarsi o morire prematuramente. La serata sarà arricchita anche dalle testimonianze di giovani imprenditori del settore, come Cristian Santomauro e Mario Di Bartolomeo, che hanno deciso di investire nella loro terra d’origine per sviluppare una nuova economia per il Cilento.

Le finalità

L’obiettivo dell’evento di Vallo della Lucania è di diffondere questi valori e promuovere l’importanza di un’alimentazione sana e di uno stile di vita equilibrato. Infatti, la tavola rappresenta un crocevia di valori, cultura, simboli e identità, e può diventare uno strumento per la valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni enogastronomiche.