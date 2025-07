Perito: tutto pronto per la quarta edizione di Cilento Fest. Tra gli ospiti, Gianmarco Tognazzi, Aurora Ruffino ed Enzo Decaro

Gianmarco Tognazzi, Enzo Decaro, Ninetto Davoli, Antonia Liskova, Aurora Ruffino, Alessandro Daniele, Paolo Carnera, Nicola Acunzo, Mario Rosini e Adolfo Durante nel parterre della quarta edizione del “Cilento Fest – Cinema e Borghi”, festival cinematografico per la valorizzazione del cinema nazionale e internazionale legato al racconto dei paesi e delle aree interne, che si terrà dal 18 al 21 agosto 2025 nel borgo di Perito. Quattro giorni di proiezioni, spettacoli, presentazioni di libri, visite guidate, laboratori creativi e iniziative nel segno del “cibo dell’anima”, del cineturismo e del turismo rurale.

La rassegna

La direzione è di Max De Francesco, l’organizzazione è della società di editoria e produzione Iuppiter -in collaborazione con l’associazione culturale I Disinvolti – il comitato artistico è formato dal produttore Gianluca Arcopinto, dal produttore e attore Cesare Apolito, dall’attore Bruno Cariello e dal regista e sceneggiatore Andrea D’Ambrosio.

L’edizione 2025

La quarta edizione, le cui serate saranno presentate dalla giornalista e co-fondatrice Iuppiter Laura Cocozza e dal giornalista Espedito Pistone, prevede tra gli appuntamenti speciali: “Ugo, due e tre”, tributo a Ugo Tognazzi e alle sue passioni – la recitazione e la cucina -, con la partecipazione di Gianmarco Tognazzi e la proiezione del documentario “Ritratto di mio padre” di Maria Sole Tognazzi; “Ricomincio da Pino”: viaggio sonoro e visivo dedicato a Pino Daniele con la proiezione del docufilm “Pino” di Francesco Lettieri presentato da Alessandro Daniele, presidente della Fondazione Pino Daniele, e lo spettacolo “Mille culure” con Enzo Decaro e Mario Rosini; “Pas, Pasa, Pasolini”: il poeta, il regista, il giornalista rivivono in un evento “corsaro” che ripercorre le tante vite di Pier Paolo Pasolini a cinquant’anni dalla morte, con un occhio di riguardo al suo amore per il pallone.

Il ricordo del giornalista Giancarlo Siani

Nell’ambito delle celebrazioni per i 40 anni dall’omicidio del giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra nel 1985, il Cilento Fest, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania, si prepara a una serie di iniziative per ricordarlo, curate dal cineasta Maurizio Fiume, nel segno di una connessione tra cinema e informazione, che si terranno negli spazi di Cinema Dentro, il Centro di Produzione e Formazione cinematografica inaugurato nel 2024.

Quest’anno sono oltre 150 i film iscritti al concorso “Cinema e Borghi”, provenienti da 16 Paesi di produzione, che si contenderanno il primo premio di 2000 euro destinato all’opera che meglio di altre sappia raccontare storie non metropolitane, in cui i paesi e i personaggi di paese sono i protagonisti.

Tra le anteprime nazionali del festival ci sarà Cilento Magico, cortometraggio prodotto da Iuppiter e Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ultimo capitolo della trilogia cilentana del regista Andrea D’Ambrosio, che comprende i documentari “Il sentiero dei lupi” (2021) e “I Cilentenari” (2024). Girato a Corleto Monforte e nella grotta di San Michele a Sant’Angelo a Fasanella, vede come attore protagonista Antonello Cossia.

Le attività

Il programma definitivo del Cilento Fest sarà comunicato a fine luglio con la rosa completa dei premiati e gli eventi collaterali che si snoderanno nel corso dei quattro giorni. Tra le iniziative in programma: laboratorio creativo nel segno delle “città incantate” di Italo Calvino, una masterclass del gusto di Christian Santomauro, la presentazione del libro “Cinema e calcio”, (collana “Cinema e Borghi”, Iuppiter Edizioni), le “Olimpiadi cinematografiche” (giochi a premi ispirati a Squid Game) e la sfilata delle auto d’epoca protagoniste della settima arte. Il cinevillaggio del Cilento Fest comprenderà l’area “dopofestival”, spazio di relax e dj set con un cinebar, stand dedicati all’editoria e la novità del salotto vinilico.