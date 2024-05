Perito “Comune Green”: ok ad iniziative per ridurre il volume di bottiglie di plastica

Il Comune di Perito si appresta a diventare sempre più “Green”: l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Pietro Apolito ha provveduto all’attivazione di un “Mangiaplastica” e di due case dell’acqua.

Attivato il “Mangiaplastica”

L’Ente ha attivato difatti il “Mangiaplastica”, ubicato in Piazza della Vittoria di Perito nello spazio antistante la guardia medica . Per ogni bottiglia riciclata possibile accumulare un punto per avere dei buoni spendibili nelle attività convenzionate.

Un eco-compattatore è un macchinario per la raccolta differenziata in grado di ridurre il volume di bottiglie di plastica (PET), flaconi di detersivi e lattine di alluminio ,favorendone il riciclo. Rappresentano una tecnologia molto avanzata perché in grado di rendere pulito il materiale smaltito al punto da poter essere riciclato nell’immediato. L’Ente si impegna così a promuovere l’educazione ambientale utilizzando la tecnologia del “riciclo incentivante”. L’eco compattatore è stato acquistato con i fondi del Ministero della Transazione Ecologica, tramite il programma sperimentale “Mangiaplastica”.

Installate anche due case dell’acqua

Il Comune cilentano ha installato anche 2 distributori per l’erogazione pubblica di acqua filtrata refrigerata e gassata nei centri abitati di Perito e Ostigliano, uno precisamente in Piazza della Vittoria a Perito e un altro ad Ostigliano, presso il parcheggio di fronte Bar degli amici.

Grazie all’attivazione della Casa dell’Acqua si contribuirà ad una notevole riduzione dell’impatto ambientale, contribuendo alla riduzione della produzione di bottiglie in plastica e del conseguente inquinamento generato dalle attività di produzione e di trasporto a negozi e supermercati, di ritiro delle bottiglie utilizzate e trasporto a centri di trattamento per il riciclaggio, delle operazioni di lavorazione della materia prima secondaria per la realizzazione di prodotti in plastica riciclata.

L’iniziativa costituisce dunque anche un percorso educativo sotto il profilo ecologico, in quanto i cittadini potranno riutilizzare i contenitori dell’acqua, così da ridurre alla fonte gli imballaggi e diminuire i rifiuti plastici riconducibili alle bottiglie.