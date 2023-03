Pericolo cinghiali: trovate 4 carcasse di enormi dimensioni nel fiume Calore

Quattro carcasse di cinghiali di enormi dimensioni sono state rinvenute sulle rive del fiume Calore, in località Mainardi di Aquara.

I fatti

Gli ungulati sarebbero stati abbattuti da circa una settimana, probabilmente da cacciatori autorizzati che, tuttavia, non avrebbero provveduto a portarli via. Le carcasse appaiono in putrefazione e possono rappresentare un serio pericolo per la salubrità delle acque del Calore e dell’ambiente circostante.

I cinghiali potrebbero avere, inoltre, delle malattie infettive pertanto i cittadini, che hanno denunciato la situazione, hanno anche chiesto l’intervento tempestivo dell’Asl veterinaria e la bonifica immediata dell’area. Infatti, i cinghiali possono essere portatori del virus dell’influenza suina, della febbre suina africana e di altre malattie che possono diffondersi rapidamente tra la popolazione animale e umana.

I precedenti

Negli ultimi anni, gli ungulati, sono aumentati esponenzialmente, sembrerebbero sbucare, stando alle testimonianze dei residenti, dai terreni ai lati dell’arteria dove giungono, scendendo dalle zone montane e quindi più alte, in cerca di cibo.

I cinghiali possono essere pericolosi per diverse ragioni, sono animali selvatici di grossa taglia e possono diventare aggressivi se si sentono minacciati o se si trovano in una situazione di stress. Inoltre, i cinghiali sono dotati di zanne affilate e potenti muscoli, che possono causare gravi ferite a persone e animali domestici. Possono anche causare danni alle colture e ai giardini, oltre a causare incidenti stradali quando attraversano le strade o si trovano vicino alle autostrade. Per queste ragioni, è importante mantenere una distanza di sicurezza dai cinghiali e seguire le precauzioni consigliate dalle autorità locali per minimizzare il rischio di incidenti.