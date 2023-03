Cinghiali sulla strada tra Sanza e Buonabitacolo provocano incidente. Il consigliere Citera: “Problema gestito fino ad ora con superficialità”

Il consigliere comunale di Sanza, Antonio Citera, nella giornata di ieri, di ritorno da un incontro con rappresentanti delle Istituzioni presso il Consiglio Regionale della Campania per approfondire i temi legati al territorio è incappato in un incidente stradale sulla strada tra Sanza e Buonabitacolo provocato da un ungulato che aveva tagliato la strada ad un’auto con a bordo due cittadini del Golfo di Policastro.

L’incidente è l’appello

“L’uomo alla guida – racconta Citera – ha perso il controllo dell’auto dopo il violento impatto con l’ungulato”.

Da qui l’appello del consigliere comunale di Sanza. “Purtroppo – dice – è l’ennesimo episodio che dimostra la rilevanza del problema da affrontare immediatamente da parte di tutti i rappresentanti istituzionali, visto che fortunatamente questa volta non si è registrato un triste epilogo ma avvenimenti del genere potrebbero condurre a conseguenze molto più gravi. Non possiamo più attendere che la questione venga gestita con superficialità in quanto episodi simili si ripetono frequentemente e ogni cittadino è costretto a mettere in pericolo la propria vita anche solo per percorrere tratti stradali che collegano i nostri centri urbani. L’appello, dunque, è rivolto ai vari rappresentanti istituzionali, al fine di evitare tragedie prima di intervenire sulla questione cinghiali e porre un argine reale alla presenza eccessiva dei medesimi, che arrecano continui danni alla popolazione”.