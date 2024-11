Perdifumo, ripetuti problemi sulla rete del servizio idrico: scoppia la polemica del cittadini

“Abbiamo l’acqua a giorni alterni e nessuno riesce a trovare una soluzione a questo problema”. È questa la denuncia da parte dei cittadini di Perdifumo, vittima di alcuni disagi dovuti al malfunzionamento del servizio idrico sul territorio comunale.

Le aree colpite

L’area maggiormente colpita è la frazione di San Pietro, dove da diverso tempo, molte abitazioni lamentano frequenti interruzioni o insufficienti forniture d’acqua, causando problemi quotidiani e significativi per intere famiglie. Non solo, nella giornata del 20 novembre a farne le spese sono stati anche gli alunni del locale istituto scolastico che hanno dovuto anticipare la loro uscita dalle attività didattiche proprio per la carenza d’acqua. Attualmente sono ancora ignoti i motivi di questi disservizi che hanno scaturito non poche polemiche tra la cittadinanza.

A farsi sentire è stato anche il gruppo consiliare di minoranza “Prospettiva Futura” che ha immediatamente richiesto dei chiarimenti all’attuale amministrazione comunale e dettagli su eventuali iniziative intraprese dal Comune per ovviare a tale problematica, soprattutto nei confronti dell’Asis, ente gestore del servizio idrico. La stessa è stata sollecitata affinché possa intervenire tempestivamente per ripristinare un servizio pienamente funzionale sull’intero territorio: “Chiediamo chiarimenti, ma soprattutto soluzioni per risolvere questi disagi, che si protraggono da troppo tempo”, fanno sapere dalla minoranza.

Non si è fatta attendere la risposta da parte dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Vincenzo Paolillo: “Assicuriamo tutti che ci sarà il nostro massimo impegno affinché tali situazioni non si ripetano. Abbiamo inviato una nota all’Asis, con la quale sono stati segnalati tutti questi disagi e risolveremo quanto prima il problema”, sostengono da Palazzo di Città.