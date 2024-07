Perdifumo, Prefettura di Salerno cerca immobili da adibire a Caserma

La Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, ha necessità di individuare un immobile da assumere in locazione per adibirla a sede di Stazione Carabinieri nel Comune di Perdifumo. L’offerta, corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30.07.2024.

I requisiti dell’immobile

L’immobile dovrà avere, una superficie orientativa di circa 964 mq che andrà suddivisa tra zona operativa, zona logistica, zona servizi, zona alloggi ( 2 alloggi di servizio di circa 110 mq ognuno di superficie utile abitabile escluso garage e cantina) e connettivo (disimpegni, corridoi, ecc.).

Il tutto andrà dimensionato secondo quanto sarà indicato dall’Arma dei Carabinieri per ogni singola voce; il locale dovrà avere inoltra una razionale distribuzione dei locali, contigui e collegati orizzontalmente e verticalmente (attraverso ascensori per il trasporto di persone); un’autonomia funzionale; adeguate condizioni di areazione dei locali ed accesso indipendente.

L’immobile dovrà essere in zona ben collegata con le principali vie di comunicazione, facilmente accessibile al pubblico tramite mezzi di trasporto pubblico e dotata di ampio parcheggio sia per il pubblico che per i dipendenti.