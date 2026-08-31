Attualità

Perdifumo, iniziativa della Protezione Civile: raccolti rifiuti lungo le strade comunali

Giornata ecologica a Perdifumo: i volontari della Protezione Civile al lavoro lungo le strade comunali per raccogliere i rifiuti abbandonati.

Di: Manuel Chiariello
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Una simbolica ma significativa iniziativa è stata promossa dalla Protezione Civile – Gruppo Lucano del Comune di Perdifumo. Nei giorni scorsi una nutrita squadra di volontari ha programmato, in sinergia con gli organi competenti, una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le principali arterie stradali del paese.

Il bilancio dell’iniziativa ecologica e le prossime tappe

Nel corso delle operazioni è stata recuperata una grande quantità di materiale, tanto da costringere i ragazzi della Protezione Civile a interrompere momentaneamente l’intervento e a perimetrare l’area di azione. Come comunicato dai volontari stessi, nei prossimi giorni le attività di pulizia proseguiranno nelle frazioni e lungo i tratti stradali del territorio comunale non ancora raggiunti.

Il plauso della comunità e la nota dei volontari

La giornata ecologica ha riscontrato il plauso e l’apprezzamento dell’intera comunità di Perdifumo. «Tutto questo lo facciamo solamente per il bene del nostro territorio, in maniera completamente volontaria», hanno sottolineato i rappresentanti del gruppo di Protezione Civile al termine delle attività.

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