Perdifumo, amministrazione Paolillo: si dimette la Vice Sindaca Malandrino

A pochi mesi dalla tornata elettorale che ha permesso a Vincenzo Paolillo di riconfermarsi primo cittadino di Perdifumo, c’è il primo scossone all’interno dell’amministrazione. La giovane vicesindaca, Norina Malandrino, in questi giorni ha ufficialmente consegnato le sue dimissioni, lasciando libera l’importante carica.

Le motivazioni

Dalla casa comunale fanno sapere che si tratta di una scelta dettata da semplici motivazioni personali e che tra le parti ci si è lasciati in buonissimi rapporti, senza alcun tipo di conflitto interno nato con l’amministrazione in carica.

La Malandrino, era entrata a far parte della giunta di Paolillo a seguito dell’avviso pubblico, promosso dal Comune lo scorso giugno, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse e disponibilità ad assumere la carica di Assessore da parte di soggetti di sesso femminile per rispettare le quote rosa.

Ora, quindi, ci sarà da lavorare per individuare chi potrà ricoprire la carica di Vice Sindaco rimasta vuota e già nei prossimi giorni sono attese novità in merito.