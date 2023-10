Perde il controllo dell’auto e sbatte contro cabina elettrica: black out in alcune case di Polla

Ha perso il controllo della sua Nissan Micra ed ha impattato violentemente contro la cabina di una centralina elettrica. È accaduto questa mattina a Polla nei pressi della vecchia stazione ferroviaria. Protagonista una donna che ha riportato diversi traumi tanto da essere necessario trasporto all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Ecco cosa è accaduto

A causa dell’impatto con la centralina alcune abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica per diverse ore. A lavoro i tecnici per ripristinare il servizio.

Gli interventi sul posto

Sul posto la Polizia Municipale di Polla per i rilievi del caso. Fortunatamente la persona coinvolta nel sinistro non versa in pericolo di vita.