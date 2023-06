Incidente nei pressi del cimitero comunale di Polla. Ferito 63enne di Teggiano

Incidente stradale sulla ex Sr 426 Teggiano – Polla. Un’auto, nel comune di Polla, all’altezza del cimitero, che procedeva in direzione Sant’Arsenio ha, per cause in corso di accertamento, perso il controllo. Alla guida un uomo di 63 anni di Teggiano.

La dinamica dell’incidente

L’auto sarebbe impattata violentemente contro il cordolo della carreggiata per poi ribaltarsi e ritornare su se stessa al centro della strada.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Polla, dai sanitari del 118 giunti sul posto, per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina ed i Vigili del Fuoco con il caposquadra Ernesto Bruno.

Tra le cause dell’incidente, al vaglio degli accertamenti, anche il manto stradale reso viscido dalla pioggia.