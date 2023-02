Perché Sanremo è Sanremo! InfoCilento scalda i motori: tutto quello che c’è da sapere sul Festival direttamente dalla Città dei fiori

Perchè Sanremo è Sanremo(?)! Se si vuole capire l’Italia, guardiamo Sanremo. Come ha appena annunciato il nuovo editore Domenico Cerruti, InfoCilento è ufficialmente tra le testate accreditate per il prossimo Festival di Sanremo.

InfoCilento tra le testate accreditate tra la stampa Nazionale

Grazie, infatti, alla presenza delle nostre inviate Roberta Foccillo e Antonella Agresti direttamente nella Sala Stampa e al Teatro Ariston avremo l’opportunità di raccontarvi il più grande evento musicale d’Italia direttamente dalla città dei fiori.

Festival di Sanremo come riferimento “nazional-popolare”

Indubbiamente il Festival della canzone italiana rimane, contro ogni volontà di boicottaggio mediatico, un riferimento nazional-popolare assoluto nel corso dei decenni, cambiando di volta in volta quanto basta per non diventare progressista, ma abbastanza da continuare a coinvolgere le nuove generazioni.

Ed è così che ottiene, conti alla mano, gli alti risultati che ne confermano la validità. Il sistema mediatico che sottende all’evento più seguìto dal popolo italiano dimostra, infatti, di funzionare molto bene riuscendo a costruire nell’immaginario collettivo un’occasione per esserci, poter esprimersi, riflettere, emozionarsi, mutuare gusti facendoli propri.

Di conseguenza, più delle pubblicità dei panettoni della tradizione milanese che scaldano l’atmosfera natalizia, i gossip o le dichiarazioni nonché le anteprima video del festival destano curiosità già mesi prima dei cinque giorni canonici, ricordandoci continuamente che a febbraio ci sarà Sanremo, inutile storcere il naso dichiarando disinteresse.

Appuntamento con Antonella Agresti e Roberta Foccillo direttamente da Sanremo

L’appuntamento con la 73ª edizione del Festival sarà, quest’anno, da martedì 7 a sabato 11 febbraio quando verrà eletto il vincitore che avrà poi la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023. Sospendete, quindi, l’abituale zapping su Netfilx, ritornate ai tempi morti della pubblicità della Rai e dimenticherete, per circa una settimana, la ferrea controprogrammazione tv di tutte le altre piattaforme video.

Dalla nostra, noi scaldiamo i motori con una rubrica tutta dedicata al Festival ricca di aggiornamenti, curiosità e rumors riportati, certamente in chiave ironica e frizzante, dalle nostre Antonella&Roberta direttamente sulle pagine di InfoCilento.