InfoCilento al Festival di Sanremo: primo appuntamento di un 2023 ricco di novità

Si sta per concludere il primo mese del 2023, un anno che per Infocilento sarà foriero di grandi novità come annunciato. Abbiamo cominciato lanciando la nuova veste grafica del portale e completando i lavori nella nuova redazione, più moderna e funzionale, che sta pian piano diventando il quartier generale dell’informazione locale. L’incremento della nostra squadra con nuovi giornalisti ci consente di avere ormai corrispondenti da ogni angolo della provincia. Dunque il Cilento rimane protagonista nel racconto del territorio, ma abbiamo cominciato anche ad allargare il nostro orizzonte a tutto il Salernitano.

Come d’abitudine, abbiamo cercato di essere puntuali e precisi nel tenervi informati; tra le tante notizie di questo avvio d’anno, consentitemi di ricordarne ancora una che mi ha toccato nel profondo: la morte della piccola Ludovica, di soli 8 anni.

Era una bambina che conoscevo personalmente, della quale mai dimenticherò il sorriso. Ci tengo ad esprimere a nome mio, e di tutta la redazione, un sentimento di vicinanza sincera alla famiglia. Spesso il lavoro del cronista è messo a dura prova dalla tragicità delle notizie; maneggiare con cura e rispetto le storie delle persone diventa allora un imperativo categorico.

In questo primo mese dell’anno abbiamo già cercato di sostenere le realtà locali sponsorizzando iniziative sportive e scolastiche. A febbraio e marzo saremo ancora più attivi in questo senso con la promozione di eventi nel sociale e – ancora – nelle scuole.

Nei prossimi giorni vi riveleremo dettagli importanti sull’avvio delle attività radiofoniche e televisive a cui stiamo lavorando senza sosta. Nel frattempo è già disponibile la nuova app gratuita, soltanto uno dei tanti servizi che abbiamo pensato per i nostri lettori.

Sono poi felice di annunciarvi una novità che mi riempie di orgoglio: InfoCilento è ufficialmente tra le testate accreditate per il prossimo Festival di Sanremo. I nostri giornalisti saranno presenti nella sala stampa e al teatro Ariston e avranno l’opportunità di raccontarvi il più grande evento musicale d’Italia direttamente dalla città dei fiori!

Insomma, una partenza degna dell’entusiasmo e dell’impegno che tutti noi stiamo profondendo perché anche voi possiate essere orgogliosi della nostra realtà editoriale. Vi ringrazio sempre per la fiducia che ogni giorno scegliete di accordarci. Domenico Cerruti