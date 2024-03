Pauroso incidente a Giungano: auto vola giù da un ponte. Feriti 2 immigrati

Pauroso incidente stradale a Giungano, dove, intorno alle ore 17:00 di questo pomeriggio, un'auto è volata giù da un ponte schiantandosi al suolo, capovolta, da un'altezza di circa 6 mt.

La dinamica

Feriti gravemente i due occupanti della vettura, una Mercedes Classe C: si tratta di due cittadini marocchini di 50 anni, residenti a Capaccio Paestum. I due, che viaggiavano, probabilmente, in stato di ebbrezza, per cause ancora da accertare, hanno sfondato il parapetto del ponte sul fiume Solofrone lungo la SP137, in località Gaudo, finendo nel vuoto a pochi metri dal corso d'acqua.

Soccorsi immediati

I due extracomunitari sono stati soccorsi dalle ambulanze della Croce Rossa di Capaccio Scalo ed Agropoli e trasportati d'urgenza all'ospedale ‘San Luca' di Vallo della Lucania, in codice rosso, per le gravi lesioni riportate nel tremendo impatto.

Intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, i carabinieri della Compagnia cilentana, diretti dal capitano Giuseppe Colella e l'agente di Polizia Municipale, Anna Tambasco, che hanno eseguito tutti i rilievi del sinistro. Sul posto, a seguire le operazioni, è giunto anche il sindaco, Giuseppe Orlotti che ha rimandato il consiglio comunale, di diversi minuti, per accertarsi dell'accaduto e il vicesindaco Franco Russomando.

Durante le operazioni di recupero dell'auto, un Carabiniere, scivolando sul terreno impervio è rimasto lievemente ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118

Le indagini

I carabinieri stanno ora indagando per accertare la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità dei due marocchini.