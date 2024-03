Incidente sul Lungomare ad Agropoli: due feriti

Incidente stradale questo pomeriggio ad Agropoli. È successo intorno alle ore 15, all'altezza del Lido Aurora, sul Lungomare San Marco. A scontrarsi una Fiat 500 e una Citroen C3. L'impatto è stato frontale.

Le condizioni dei feriti

Due conducenti sono rimasti feriti, uno nell'impatto ha riportato una ferita al naso, l'altro è rimasto bloccato dall'apertura dell'airbag. Per fortuna non sono in gravi condizioni. Immediato l'intervento sul posto dei sanitari del 118 e dei carabinieri della compagnia di Agropoli.

La dinamica

A questi ultimi il compito di ricostruire la dinamica del sinistro. Pare che la Fiat 500 viaggiasse in direzione Agropoli, mentre la C3 in direzione opposta.

Una delle due auto potrebbe aver sbandato a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia invadendo l'opposta corsia di marcia.