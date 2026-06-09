Cilento

Paura tra Roccadaspide e Monteforte a causa di un incidente. Quattro persone coinvolte

Incidente stradale nel pomeriggio sulla strada montana tra Roccadaspide e Monteforte Cilento. Coinvolte quattro persone, tra cui una minorenne

Alessandra Pazzanese

Paura nel pomeriggio di oggi a Roccadaspide a causa di un brutto incidente stradale. Il sinistro si è verificato nell’area montana del territorio comunale, precisamente sulla strada che collega Roccadaspide al vicino comune di Monteforte Cilento.

Lo scontro e i soccorsi: coinvolta una minorenne

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due autovetture si sono scontrate frontalmente. Nel forte impatto sono rimaste coinvolte quattro persone.

Tra i passeggeri dei due veicoli c’era anche una ragazzina minorenne: a causa delle contusioni riportate, la giovane è stata immediatamente presa in carico dai sanitari e trasportata presso l’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia. Il trasferimento è stato effettuato dall’ambulanza del Soccorso Valcalore di Roccadaspide, intervenuta tempestivamente sul luogo dell’incidente.

Nessun ferito grave: dinamica al vaglio dei Carabinieri

Per fortuna, nonostante il forte impatto e i vistosi danni alla carrozzeria delle vetture, nessuna delle quattro persone coinvolte presenterebbe ferite gravi o sarebbe in pericolo di vita.

Oltre al grande spavento per i passeggeri e per gli automobilisti in transito, l’incidente ha causato temporanei rallentamenti alla circolazione stradale nella zona montana. I rilievi del caso sono stati affidati ai Carabinieri della Stazione di Roccadaspide, che sono rimasti sul posto per gestire la viabilità e raccogliere gli elementi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

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