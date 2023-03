Paura questa mattina a Vallo della Lucania: signora investita sulle strisce pedonali, la rabbia dei residenti

Una signora è stata vittima di un incidente stradale questa mattina, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali lungo via Angelo Rubino, nella variante di Vallo.

La ricostruzione

L’incidente è avvenuto proprio nel tratto che collega la strada principale con i raccordi Calcinali e Cafasso. Immediatamente dopo l’incidente sono stati chiamati i soccorsi del 118 per prestare assistenza alla donna. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, sembra che la causa dell’incidente sia stata la difficoltà del conducente dell’auto a frenare a causa della strada bagnata. Tuttavia, molte persone che abitano in zona lamentano da tempo un’eccessiva velocità dei veicoli su quel tratto, che spesso superano i limiti previsti nei centri urbani.

Le proteste

Mentre si cercano di chiarire le cause dell’incidente, molti si chiedono perché i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. In realtà, la loro presenza è stata richiesta per garantire la sicurezza della zona e del traffico in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Ci auguriamo che la signora investita si riprenda al più presto e che questo episodio possa sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di rispettare le regole della strada e di moderare la velocità degli autoveicoli in zona urbana.