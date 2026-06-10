Cronaca

Paura in centro a Eboli: 45enne cade in via Matteotti e batte la testa, soccorso d’urgenza

Grande spavento in centro per la brutta caduta di un 45enne. Soccorso dal 118 dopo il primo aiuto dei residenti, è ora monitorato all'ospedale Maria Santissima Addolorata

Antonio Elia

Momenti di forte apprensione si sono vissuti oggi pomeriggio nel cuore di Eboli, lungo via Matteotti, dove un uomo di 45 anni è stato protagonista di una brutta caduta che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

La dinamica e l’intervento dei passanti

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – di origine straniera – stava percorrendo la nota via cittadina quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio finendo violentemente al suolo. L’impatto con il selciato è stato particolarmente duro: il 45enne ha riportato un trauma cranico che ha causato una vistosa perdita di sangue, attirando subito l’attenzione dei passanti e dei residenti.

Proprio la prontezza dei cittadini presenti è stata fondamentale: molte persone si sono fermate per prestare un primo, prezioso aiuto, cercando di mantenere l’uomo cosciente e di tamponare la ferita in attesa dell’arrivo dei soccorsi professionali.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

In pochi minuti, un’ambulanza della croce verde è giunta sul posto. Il personale sanitario del 118 ha stabilizzato il ferito sul luogo dell’incidente, prima di trasportarlo d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli.

Il 45enne è stato preso in carico dai medici del nosocomio ebolitano, che lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti del caso per valutare l’entità del trauma cranico.

Nonostante la dinamica e la quantità di sangue persa abbiano destato molta preoccupazione tra i presenti, le condizioni del giovane sono ora monitorate dai sanitari, che stanno fornendo tutte le cure necessarie.

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