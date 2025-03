Paura ad Eboli: 16enne minacciata con coltello e rapinata

Una ragazzina appena sedicenne, questa sera verso le 19.00, è stata raggiunta da un coetaneo di origini africane ed è stata minacciata con un coltello per farsi consegnare il telefono cellulare. È accaduto nella centralissima Via Matteo Ripa ad Eboli, pochi passi da Palazzo di Città.

I fatti

La scena non è passata inosservata a chi era in zona e le urla della giovane hanno attirato all’attenzione dei passanti. Qualcuno avrebbe anche inseguito il giovane per acciuffarlo ma il ragazzo si sarebbe dileguato verso il centro storico. Sull’episodio stanno indagando le forze dell’ordine.

Rabbia e indignazione tra i commercianti del posto

Indignazione e rabbia tra i commercianti del posto e tra quanti in quel momento si trovavano in via Ripa. La gente condanna l’ennesimo episodio delinquenziale e fa affidamento alle telecamere di videosorveglianza che porterebbero aiutare le forze dell’ordine ad individuare il delinquente.