San Pietro al Tanagro nel mirino dei ladri: paura tra i residenti

L’ondata di furti che sta mettendo in allarme il Vallo di Diano continua a imperversare senza sosta, colpendo diversi comuni del comprensorio, da nord a sud. Negli ultimi giorni si sono registrati numerosi furti a Montesano sulla Marcellana, Padula, Sala Consilina e Teggiano, e ora i malviventi hanno spostato la loro attenzione anche a nord del comprensorio, con ben quattro furti avvenuti nel piccolo centro di San Pietro al Tanagro. Due si sono verificati in una zona periferica del paese, mentre gli altri due nel centro storico.

Il colpo

In un caso, i ladri sono riusciti a entrare in una casa durante la notte, nonostante la presenza della proprietaria, portando via un consistente bottino. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto: i Carabinieri della Stazione di Polla sono al lavoro per cercare di individuare i responsabili e fermare la serie di furti che sta creando preoccupazione tra i residenti.

Paura tra i residenti

Nel frattempo, i carabinieri stanno cercando di intensificare i controlli sul territorio. Tuttavia, la compagnia di Sala Consilina, pur ricevendo qualche rinforzo negli ultimi tempi, deve fare fronte a una significativa carenza di organico e a un’area di competenza molto vasta.