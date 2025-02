Paura ad Aquara: incendio danneggia abitazione, avviata raccolta fondi per la famiglia colpita

Paura ieri pomeriggio ad Aquara, presso un’abitazione di località Masusano. Le fiamme hanno quasi distrutto un’abitazione, per fortuna i proprietari, al momento, non erano in casa. Ad innescare l’incendio, a quanto pare, una scintilla partita dal camino. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e tante persone. L’abitante della casa, resa inagibile dal rogo, è stato evacuato.

Avviata raccolta fondi

Questa mattina, Franco Martino, consigliere comunale di minoranza e già amministratore della cittadina, ha avviato una raccolta fondi a favore della famiglia colpita dal rogo: “A seguito del devastante incendio che ieri ha colpito una delle abitazioni private del nostro paese, coinvolgendo gravemente una famiglia che vive nel nostro territorio, è con il cuore pesante che mi rivolgo a voi, invocando il senso di solidarietà che sempre ha caratterizzato la nostra comunità.

Danneggiata l’abitazione

L’incendio ha reso momentaneamente totalmente inagibile l’immobile coinvolto,

distruggendo in modo irreparabile i beni di questa famiglia, lasciando i nostri concittadini già vulnerabili a causa di un recente lutto, in una condizione di grande difficoltà.

In questo momento di sofferenza, è urgente il nostro aiuto, ogni contributo è fondamentale per aiutare chi ha perso tanto e per risollevare insieme la speranza nel cuore di chi è stato colpito da questa tragedia” ha fatto sapere Martino indicando i dati per le donazioni e ringraziando per la generosità.