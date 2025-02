Paura a Centola: incendio danneggia seriamente abitazione

Un incendio è scoppiato in tarda serata in un’abitazione a Centola capoluogo. Fortunatamente in casa non era presente nessuno.

I soccorsi

Ad intervenire nell’immediato gli uomini della protezione civile “Centola Area Cilento” che subito hanno tentato di domare le fiamme ed evitare, in tal modo, che raggiungessero anche l’appartamento sottostante.

Il rogo è scoppiato nella stanza da letto e poi ha coinvolto anche gli altri ambienti dell’abitazione.

Sul luogo dell’incendio si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino che hanno terminato le operazioni di spegnimento del fuoco.

L’appartamento ora risulta inagibile. Sarà compito delle forze dell’ordine capire le cause che hanno provocato lo scoppio del rogo, visto che si tratta di una casa non abitata.