Paura a Sant’Arsenio, crolla il tetto di una casa disabitata. Calcinacci e grondaie in strada

Questa mattina, all’alba, a Sant’Arsenio si è verificato il crollo del tetto di una casa disabitata in via Annunziata.

Paura in strada

Il crollo si è verificato per la maggior parte nella parte della struttura ma diversi calcinacci e anche alcuni canali di scolo della casa sono finiti in mezzo alla carreggiata.

Fortunatamente nessuno stava transitando a piedi o con un mezzo in quel momento. La strada, infatti, porta al centro del paese ed è molto trafficata.

Gli interventi

Il tetto, per la maggior parte, è crollato all’interno della struttura, ma diversi calcinacci e anche canali di scolo della casa sono finiti in mezzo alla carreggiata. Sul posto la Polizia Municipale di Sant’Arsenio ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina.

Le cause precise del crollo del tetto sono ancora oggetto di indagini da parte delle autorità competenti. Alcune ipotesi preliminari suggeriscono che i danni strutturali e l’usura potrebbero aver contribuito all’evento.

Sarà fondamentale condurre una valutazione delle condizioni dell’edificio per determinare le cause esatte e adottare le misure necessarie per prevenire incidenti simili in futuro.