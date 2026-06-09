Paura a Salerno, incendio in un appartamento in via Luigi Guercio: al lavoro i Vigili del Fuoco

Paura nella tarda serata di ieri in via Luigi Guercio a Salerno. Un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al quinto piano di un palazzo. Le fiamme, ben visibili dalla strada, hanno avvolto il balcone dell’abitazione.

L’intervento dei soccorsi e i danni

Stando alle prime informazioni, l’abitazione, adibita a studio per professionisti, era vuota al momento dell’incendio. Non si registrano, dunque, feriti, solo danni ingenti all’appartamento.

Diversi residenti del palazzo e degli stabili vicini si sono riversati in strada spaventati dal fumo e dalle fiamme.

Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e impedire che l’incendio si estendesse ulteriormente.

Traffico bloccato e indagini in corso

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Al momento sono in corso gli accertamenti da parte delle Forze dell’ordine, al lavoro per risalire alle cause che hanno generato il rogo