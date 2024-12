Paura a Pontecagnano, donna investita da un’auto: necessario il trasporto in ospedale

Paura questa mattina per una donna di 39 anni investita mentre attraversava la strada nel centro di Pontecagnano Faiano. L’incidente è avvenuto nei pressi di un distributore di carburante. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, giunte tempestivamente sul posto per effettuare i rilievi del caso.

La dinamica

La donna è stata soccorsa immediatamente dai sanitari del 118 e dai volontari del Vopi. Dopo i primi interventi sul luogo dell’incidente, è stata trasportata d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Salerno, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

Autorità a lavoro per ricostruire l’accaduto

Alla guida dell’auto c’era un uomo anziano. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.