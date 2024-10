Paura a Castelnuovo Cilento: donna investita a Velina

Paura questa sera in Via Arbosto a Velina di Castelnuovo Cilento. Intorno alle ore 18:00 una donna è stata investita, mentre era in procinto di attraversare la strada. Coinvolte due vetture, Ford Fiesta e una Citroen, entrambe in transito.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata colpita da una prima vettura, dopo l’urto è rimbalzata sull’altra auto che procedeva nel senso opposto.

I conducenti e i passanti presenti hanno immediatamente prestato i primi soccorsi e chiamato i sanitari del 118.

Sul posto un’ambulanza e l’automedica. I sanitari dopo averla stabilizzata l’hanno trasferita presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. A ricostruire la dinamica i Carabinieri della stazione di Ascea e la Radio Mobile di Vallo della Lucania.