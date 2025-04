Pasqua da record nel salernitano: spiagge e cultura attraggono migliaia di turisti | VIDEO

Le festività pasquali del 2025 hanno segnato un boom turistico per la provincia di Salerno, con un notevole afflusso di visitatori attratti dalle temperature miti e dalla ricca offerta culturale e paesaggistica. Il giorno di Pasqua e, in particolare, il Lunedì in Albis hanno visto un pienone sulle spiagge, con molti turisti che non hanno esitato a indossare il costume per godersi le prime ore di svago balneare della stagione.

Successo per i siti culturali: Paestum e Velia in primo piano

Anche i siti culturali hanno registrato un afflusso significativo di visitatori, confermandosi una delle principali attrattive del territorio.

A Paestum, sono state organizzate iniziative speciali per le due giornate festive, tra cui la visita ai depositi del museo. A Velia, invece, sono state promosse attività didattiche dedicate ai visitatori. L’interesse per i siti archeologici è stato alto anche tra i turisti stranieri. La tendenza positiva proseguirà anche in occasione del ponte del 25 aprile, durante il quale i siti resteranno aperti.

Confesercenti: “Trend positivo confermato, Cilento preso d’assalto”

Raffaele Esposito, presidente provinciale di Confesercenti, ha espresso grande soddisfazione per l’andamento delle festività pasquali, confermando le previsioni positive. «A Salerno città, la percentuale di occupazione delle camere supera il 70%; a Capaccio Paestum circa il 75%», ha dichiarato Esposito. Il presidente ha inoltre sottolineato come «le mete che non erano state scelte come destinazioni in precedenza – penso ad esempio a Camerota, Palinuro o alle spiagge del Cilento – sono state prese d’assalto da tanti visitatori campani e provenienti da altre regioni, invogliati dalle condizioni meteo ottimali. E, infatti, è stata l’occasione per qualcuno anche per fare il primo tuffo a mare della stagione».

Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi vola: pienone sui voli di Pasquetta

Un ruolo importante nella crescita dei flussi turistici è stato rivestito dall’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi. Come evidenziato dall’associazione Fly Salerno sui social media, il giorno di Pasquetta lo scalo ha registrato numeri significativi, con un solo posto libero sul volo per Stansted, quattro per Milano Malpensa e solamente tredici per Charleroi, a testimonianza della crescente attrattività del territorio e della funzionalità dell’infrastruttura aeroportuale.

Controesodo difficile: rallentamenti sulla Cilentana e la Bussentina

Nonostante il successo turistico, non sono mancati i disagi legati al controesodo. Si sono registrati rallentamenti e codesulle principali arterie stradali, in particolare sulla Cilentana e sulla Bussentina, a causa delle limitazioni alla circolazione, creando qualche difficoltà per il rientro dei numerosi visitatori.