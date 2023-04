Pasqua, boom di turisti. Costiera Amalfitana presa d’assalto dagli stranieri, bene anche il Cilento

Capaccio Paestum, Agropoli, Castellabate, Acciaroli. Sono queste le località del Cilento che sfiorano il sold out per il primo vero banco di prova in vista dell’estate: le festività pasquali. Non c’è il pienone, anche perché l’allerta meteo annunciato dalla protezione civile e le previsioni per la giornata di Pasqua, hanno rappresentato un freno, ma i dati sono comunque positivi.

La situazione in Costiera Amalfitana

In provincia di Salerno sorride la Costiera Amalfitana, dove inglesi, austriaci, spagnoli, americani e francesi sono già sbarcati e da loro arrivano numerose conferme anche per i prossimi fine settimana di aprile e maggio.

I rappresentanti del settore turistico-ricettivo parlano di bilancio positivo, anche se non del tutto esaltante. Nelle prossime ore si spera in qualche prenotazione last-minute per riempire completamente le camere disponibili, alcune delle quali disdette proprio a causa del maltempo. In ogni caso il dato è incoraggiate.

«Il 70 per cento delle prenotazioni è stato fatto da turisti stranieri – racconta – sia europei che americani. Dopo la ripresa dello scorso anno, questo sarà un anno molto importante. Il week end pasquale è una sorta di banco di prova, un indicatore per capire come si muoverà la domanda di qui alle prossime settimane e allo stato possiamo ritenerci soddisfatti». Così Agostino Ingenito dell’Abbac.

Il Cilento

Nel Cilento il ritmo è più lento e va precisato che non tutte le strutture hanno già aperto i battenti. Alcune lo faranno a fine mese. Ma a contribuire al pienone ci penseranno i proprietari di seconde case.

C’è poi da fare i conti con una viabilità colabrodo che frena le aree interne e, quest’anno, anche la costa. A Camerota, infatti, la chiusura della strada del Mingardo determina non pochi disagi. Alcuni operatori turistici hanno segnalato disdette delle prenotazioni. Il Comune ha comunque previsto delle iniziative per provare ad incentivare i turisti.