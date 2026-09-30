Politica

Partito Democratico Salerno: aderiscono il sindaco e la vicesindaco di San Gregorio Magno

Il Partito Democratico di Salerno accoglie il sindaco Nicola Padula e la vicesindaco Rita Robertazzi di San Gregorio Magno. Nuovi innesti per il territorio.

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Ernesto Rocco
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Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Nicola Padula Rita Robertazzi

Il Partito Democratico della provincia di Salerno si rafforza con l’adesione ufficiale di Nicola Padula e Rita Robertazzi, rispettivamente sindaco e vicesindaco di San Gregorio Magno. L’annuncio arriva direttamente dai vertici provinciali dem, che accolgono con entusiasmo i due amministratori locali all’interno della propria comunità politica. Questa scelta strategica punta a radicare ulteriormente la presenza del partito nelle aree interne e a valorizzare le competenze di chi governa quotidianamente i territori.

Il valore dell’amministrazione locale per il partito

L’ingresso dei due amministratori rappresenta un passo avanti per la costruzione di una rete politica sempre più vicina alle istanze dei cittadini. Dalla federazione provinciale sottolineano come si tratti di una decisione che arricchisce il movimento grazie all’esperienza diretta maturata nella gestione della cosa pubblica.

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In una nota ufficiale, il partito ha espresso grande soddisfazione per questo percorso condiviso:

Siamo felici di condividere con Nicola e Rita un nuovo percorso, fondato sui valori della partecipazione, della comunità, della solidarietà e dell’impegno per il bene comune.

La condivisione di questi principi guida l’azione politica amministrativa e mira a dare risposte concrete alle sfide quotidiane dei comuni campani.

Prospettive e obiettivi futuri per il territorio

Con l’arrivo del sindaco Padula e della vicesindaco Robertazzi, il Partito Democratico salernitano consolida la propria azione amministrativa e politica. L’obiettivo dichiarato è quello di proseguire il lavoro di ascolto e sviluppo locale puntando su entusiasmo e spirito di servizio. Le sfide future riguarderanno la valorizzazione delle specificità territoriali e la promozione di politiche di crescita condivise per l’intera provincia.

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