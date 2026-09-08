Capaccio Paestum, il PD lancia il tesseramento e mira al 2027

Il Partito Democratico di Capaccio Paestum promuove una campagna di tesseramento mirata a riorganizzare la presenza dem sul territorio e a definire le basi programmatiche in vista delle elezioni amministrative del 2027. L’iniziativa punta al coinvolgimento diretto di cittadini, realtà associative e giovani per strutturare una proposta politica condivisa nella città dei Templi.

Il messaggio centrale per la riorganizzazione dem

All’origine del nuovo corso politico vi è lo slogan scelto per la campagna d’adesione: “Il futuro si costruisce insieme”. Questo messaggio segna l’avvio formale di una fase basata sull’ascolto e sul confronto continuo con la comunità locale. L’obiettivo strategico del circolo territoriale è riallacciare i rapporti con la base del partito e aggregare nuove energie in grado di esprimere competenze utili all’amministrazione della città.

Le parole del commissario Roberto Brusa

A delineare la visione e la direzione della struttura locale del PD è Roberto Brusa, commissario cittadino del partito. Brusa evidenzia la necessità di un’azione politica inclusiva, capace sia di recuperare l’eredità storica della formazione, sia di recepire elementi innovativi.

«Vogliamo costruire un Partito Democratico aperto, inclusivo e radicato sul territorio – dichiara Roberto Brusa, Commissario del PD di Capaccio Paestum – capace di recuperare e valorizzare le tante energie che negli anni hanno contribuito alla storia del nostro partito e, allo stesso tempo, di aprirsi a nuove persone, nuove idee e nuove competenze. Il nostro obiettivo è creare uno spazio nel quale ciascuno possa sentirsi protagonista e dare il proprio contributo alla costruzione del futuro di Capaccio Paestum».

Incontri sul territorio verso le amministrative 2027

La fase di adesione al partito non sarà limitata alla raccolta delle iscrizioni, ma si articolerà attraverso appuntamenti pubblici e dibattiti diffusi nei quartieri della città. Nelle prossime settimane sono stabiliti incontri diretti con residenti e realtà sociali per analizzare le priorità di Capaccio Paestum. Questo percorso partecipato intende definire le linee programmatiche con cui il Partito Democratico si presenterà all’appuntamento elettorale del 2027.