“Parola all’Esperto”: i consigli della dottoressa Valentina Cortese, psicoeducatrice | VIDEO

Continua il programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre e in replica il giovedì dopo il Tg. Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni.

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato la dottoressa Valentina Cortese, psicoeducatrice.

La dottoressa Cortese ha spiegato l’importanza dell’asilo nido per i minori di 3 anni e l’importanza di far trascorrere ai bambini del tempo con i nonni. Ha raccontato gli “errori” più frequenti commessi dai genitori: frasi e atteggiamenti rivolti ai figli. Ha dato dei consigli utili per quanto riguarda l’uso che i bambini fanno dei telefonini e di apparecchiature elettroniche come televisione, tablet e pc. Infine ha concluso dando dei consigli utili a tutti i neogenitori.