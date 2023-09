“Parola all’Esperto”: i consigli della dottoressa Eliana Oricchio, fisioterapista e osteopata | VIDEO

Continua il programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre e in replica il giovedì dopo il Tg. Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni.

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato la dottoressa Eliana Oricchio, fisioterapista e osteopata.

La dottoressa Oricchio ha spiegato a cosa serva la fisioterapia e il ruolo che svolge nel recupero e nel mantenimento della salute fisica. Ha dato dei consigli utili per prevenire le infiammazioni da cervicale e quali terapie ed esercizi praticare a casa. Ha parlato di come mantenere la postura corretta. Infine, ha dato dei consigli utili ai genitori che si trovano in casa i loro piccoli bimbi che stanno praticando i loro primi passi.