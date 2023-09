“Parola all’Esperto”: i consigli del professore Ferdinando Polito, sensei di karate | VIDEO

Continua il programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre e in replica il giovedì dopo il Tg. Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni.

Potete scrivere le vostre richieste al numero 327 2295001.

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato il professore Ferdinando Polito, sensei di karate e kickboxing e docente di scienze motorie.

Il professore Polito ha spiegato l’importanza per un ragazzo di iscriversi a un corso di karate e di far parte di un gruppo. Ha raccontato come organizza i suoi allenamenti a contatto con la natura (mare e montagna). Ha parlato di come il karate aiuta a combattere lo stress. Infine, ha dato dei consigli utili ai genitori che vogliono iscrivere i propri figli a un corso di karate e a tutti coloro che voglio iniziare a praticare questo sport.