Pareggio a reti bianche per la Salernitana a Torino

La Salernitana trova un punto allo stadio “Grande Torino”, dopo 4 sconfitte di fila. Gli uomini Inzaghi esprimono una insolita solidità difensiva, ma per larghi tratti non trovano buone uscite in transizione. Nel finale c’è l’occasione per vincere con Dia, ma anche una disattenzione su Pellegri che avrebbe determinato la sconfitta e che annulla il rimpianto.

Primo tempo

È una prima frazione in cui il Torino riesce a tenere il pallino del gioco. I granata di Salerno si affidano solo a qualche folata di Tchaouna in avanti, ben tamponato dalla difesa, improvvisata ma solida, dei padroni di casa. Kastanos e Candreva, invece, faticano a trovare spazi negli ingorghi delle maglie avversarie. Tra le note positive sul tacchino di Inzaghi c’è la tenuta del pacchetto arretrato nuovo di zecca, composto da Pierozzi, Pasalidis e dal campione del mondo Boateng.

Proprio grazie alla diligenza del centrale tedesco , nel comandare i movimenti dei suoi, al duplice fischio non ci sono azioni particolarmente pericolose da segnalare.

La ripresa

Nella ripresa non cambia lo spartito tattico, finché Juric non inserisce il tridente pesante. Le azioni comunque stentano ad arrivare. Solo un paio di tiri di Basic e una respinta di Ochoa su tentativo di Linetty. Tutte le emozioni sono concentrate nel finale quando il match rischia per due volte di sbloccarsi.

Prima è Dia su corner di Candreva ad andare vicino al vantaggio: dice di no Milinkovic. In pieno recupero è Pellegri in torsione a sfiorare il palo e a mettere i brividi alla Salernitana.

Non basta finisce 0 a 0 allo stadio “Grande Torino”