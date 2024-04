Parco del Mercatello, ci siamo: partito il countdown per la riapertura

È ufficialmente partito il conto alla rovescia per la riapertura del Parco del Mercatello a Salerno. Una delle più belle aree verdi della città tornerà presto ad accogliere famiglie e bambini dopo un importante intervento di riqualificazione urbana e con un look completamente rinnovato.

Il progetto dei lavori

Era il settembre del 2022 quando il Sindaco Vincenzo Napoli annunciava il via ai lavori dell’area. Ora, dopo una serie di riaperture annunciate e slittate di settimana in settimana, e ben oltre i 300 giorni iniziali stabiliti per la fine dei lavori, il taglio del nastro è in programma – viene da dire finalmente – per il prossimo sabato 13 aprile, così come annunciato dall’assessore al commercio Dario Loffredo.

Dopo oltre un anno di interventi, sembrano essere giunti al capolinea i lavori che hanno interessato il grande polmone verde della zona orientale della città. Una riqualificazione resa possibile grazie al contributo di oltre 4 milioni e mezzo della regione Campania.

Ultimi lavori di restyling

Ancora qualche area all’interno del parco risulta transennata da recinzioni di cantiere, forse per le ultime rifiniture, ma dall’esterno è ben visibile il nuovo volto del luogo. Il restyling ha interessato anche la segnaletica orizzontale nelle strade intorno al Parco, segnale di un’apertura ormai prossima.

Vigilanza e custodia sono state affidate al gestore del chiosco che, oltre al servizio di ristoro, avrà anche il compito di promuovere attività culturali, spettacolari e sportive.

Tra le aree rigenerate colpisce la nuova passeggiata tra fiori ed erbe lí dove originariamente c’era un piccolo corso d’acqua. E poi ancora un’area giochi, panchine e passerelle completamente rifatte. Diverse le strutture sostituite e create ex novo.

La primavera salernitana, dunque, sarà all’insegna del verde e i cittadini non vedono l’ora di poter nuovamente godere di una delle oasi di relax più importanti della città.