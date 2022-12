Valorizzazione delle aree verdi: un albero per ogni nato. L’iniziativa in un Comune del Cilento

Ad Albanella sarà piantato un albero per ogni nato. E’ quanto deliberato dalla giunta comunale che ha dato indirizzo ai responsabili competenti perché provvedano a concretizzare la volontà dell’amministrazione, retta dal sindaco Renato Josca, individuando le aree verdi in cui piantumare gli arbusti e procedendo a tutti gli interventi utili per svolgere al meglio tale lavoro.

Le finalità e l’idea del centro cilentano per promuovere il patrimonio naturalistico

E’ un’idea che concretizza la volontà di promuovere il patrimonio arboreo nazionale e lo sviluppo del verde urbano e che avrà effetti positivi anche sullo sviluppo sociale e culturale del territorio.

Ogni bambino potrà ammirare l’albero piantato al momento della sua nascita, fatto questo che contribuirà, di certo, a fargli acquisire, sin dai primi anni di vita, l’amore e il rispetto per l’ambiente.