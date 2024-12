Parco del Cilento: al via il corso per Guide Ambientali Escursionistiche

Sarà presentato oggi, 18 dicembre alle ore 17, presso la sede della Comunità Montana Vallo di Diano, il nuovo corso professionalizzante per Guide Ambientali Escursionistiche organizzato da AIGAE-Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Comunità Montana Vallo di Diano e la Fondazione Mida.

Gli appuntamenti nel Cilento

Da febbraio a maggio 2025 il corso AIGAE torna in Cilento, dove si era tenuto nel 2021, con una proposta itinerante per le lezioni in aula che si terranno nelle località più significative del Parco. Fra queste il Parco Nazionale a Vallo della Lucania, la Comunità Montana del Vallo di Diano a Padula, la Fiera Open Outdoor Experiences a Paestum, il Parco Archeologico di Velia e le Grotte di Pertosa/Auletta.

Le info utili

Il corso ha una durata prevista di almeno 318 ore suddivise tra lezioni frontali ed uscite/escursioni didattiche ed è a numero chiuso. Gli incontri formativi avverranno dal venerdì alla domenica. Sul sito di AIGAE è possibile trovare tutte le informazioni e il modulo per iscriversi. Per frequentare il corso è necessario partecipare ad una selezione preliminare che prevede il superamento di un test scritto a risposta multipla e un successivo colloquio conoscitivo e motivazionale.

Ecco come è articolato il corso

Il percorso didattico prevede nozioni di educazione ambientale, botanica, geologia, zoologia ma anche materie che si legano a doppio filo alla sicurezza del gruppo da accompagnare in natura, come ad esempio la gestione dei gruppi, il primo soccorso outdoor e la prevenzione dei pericoli per fugare qualsivoglia propensione all’improvvisazione.

Le dichiarazioni

“Siamo molto contenti di tornare in Cilento, nel secondo parco protetto più grande d’Italia”– ha dichiaratoGuglielmo Ruggiero, Presidente nazionale AIGAE – “Da sempre con AIGAE lavoriamo per sostenere e valorizzare le aree naturali protette, le zone rurali meno conosciute, i borghi minori. Per questo la nostra formazione intende tenere insieme ambiti disciplinari diversi nei quali si vede il legame con la storia e le tradizioni culturali ed enogastronomiche e le attrattive paesaggistiche, per sviluppare un turismo che sia davvero ecosostenibile. Ma soprattutto il nostro corso intende dare le conoscenze corrette per garantire il rispetto della sicurezza e le necessarie competenze delle future guide”.

“Siamo consapevoli della necessità di attivare un percorso di qualificazione professionale per coloro che intendono intraprendere questa attività che trova nel comprensorio del Vallo di Diano, ampi spazi e margini di sviluppo” – così il Presidente dell’Ente montano, Vittorio Esposito – “la Comunità Montana, anche per agevolare coloro che intendono frequentare il corso, ha deliberato un sostegno economico che sarà corrisposto agli aspiranti partecipanti residenti in uno dei 15 comuni del Vallo di Diano. Un contributo che va nella direzione di poter incentivare il lavoro e soprattutto aumentare la qualità dell’offerta turistica della nostra area interna” ha aggiunto il Presidente Esposito.

La soddisfazione della Fondazione Mida

Esprime soddisfazione anche la Fondazione MIdA-Musei Integrati dell’Ambiente, che gestisce le Grotte di Pertosa-Auletta, unico sito speleologico in Italia con un fiume sotterraneo navigabile, del Museo del Suolo, tra i pochi musei in Europa interamente dedicati a questa importante risorsa, e del Museo Speleo Archeologico, in cui è raccontata la frequentazione umana delle grotte con il suo impianto palafitticolo. La Fondazione opera senza scopo di lucro per la valorizzazione dei beni naturalistici e culturali non solo dei Comuni di Auletta e Pertosa ma dell’intero territorio e negli anni ha puntato sulla qualità delle visite e sulla formazione degli operatori poiché crede fortemente che lo sviluppo turistico passi anche attraverso la conoscenza del territorio stesso.

AIGAE è attiva dal 1992,circa 3700 guide associate in tutta Italia, fra cui 838 Guide Parco, 712 sono anche accompagnatori turistici, 60 Guide speleologiche, 24 Guide vulcanologiche e 49 AMM (Accompagnatore Media Montagna).

Aigae è componente dell’Osservatorio Nazionale Turismo Verde, del COLAP (Coordinamento Libere Associazioni Professionali), di Federparchi ed è partner di numerose aree protette.